Coronavirus : le taux d'incidence repasse au-dessus du seuil d'alerte dans les Pyrénées-Atlantiques

De plus en plus de tests se révèlent positifs au Covid-19 ces derniers jours dans les Pyrénées Atlantiques

Après des semaines de baisse continue, le taux d'incidence dans les Pyrénées-Atlantiques atteint ce lundi les 50 cas positifs pour 100.000 habitants selon Santé Publique France, presque un mois jour pour jour après être passé sous le seuil d'alerte fixé par le gouvernement. La dernière fois que le département était au dessus, c'était le 22 septembre avec un taux d'incidence de 50,6 cas positifs. Quand on regarde en détail le département, c'est sur l'agglomération bayonnaise que le virus circule le plus : le taux d'incidence est de 70 cas positifs pour 100.000 habitants. Et ce sont les personnes âgées qui semblent plus touchées.

Relâchement des gestes barrières et arrivée des premiers froids comme explication

Selon Sophie Larrieu, épidémiologiste à Santé Publique France, plusieurs explications possibles : la saisonnalité avec l'arrivée de l'hiver et les premiers froids qui favorisent la circulation du virus mais aussi un net relâchement dans les gestes barrières, la foule ce week-end lors de la foire au Jambon de Bayonne en a été l'exemple type. On saura dans une dizaine de jours son impact sur l'épidémie.

Dans le département, les écoliers ne portent plus le masque depuis le 11 octobre dernier. Il s'agit d'une décision préfectorale qui est prise lorsque le taux d'incidence est en dessous du seuil de 50 plus de cinq jours consécutifs.

Pour mémoire, le plus bas taux d'incidence dans les PA remonte au 9 octobre, il était de 33 cas positifs pour 100.000 habitants. Au plus haut de la crise, Il a atteint les 544 cas positifs en novembre 2020.

Le coronavirus dans les Pyrénées-Atlantiques

(Taux d'incidence, hospitalisation et couverture vaccinale)