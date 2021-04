Covid-19 : le taux d'incidence de la Loire une nouvelle fois au-dessus de la moyenne régionale et nationale

Invitée de France Bleu Saint-Étienne Loire, la directrice départementale de l'ARS pour la Loire, Nadège Grataloup donne des précisions sur la situation sanitaire. Le département connaît un taux d'incidence plus élevé que la moyenne nationale et régionale, et une hausse des hospitalisations Covid.

Pas de vacances pour les soignants de la Loire. La troisième vague de coronavirus s'installe et touche durement le département. Nadège Grataloup, directrice départementale de l'ARS nous aide à faire le point sur la contagion, les hospitalisations, et la vaccination.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Où en est on exactement de cette troisième vague dans le département en termes de taux d'incidence ? Et par rapport à nos voisins dans la région ?

Nadège Grataloup : La situation sanitaire dans notre département se dégrade très fortement depuis trois semaines maintenant. Le taux d'incidence aujourd'hui dans la Loire s'élève à 457 nouveaux cas pour 100.000 habitants, ce qui place la Loire à un niveau supérieur à la fois au taux régional, mais aussi au taux national, qui se situe aux environs de 403-404 nouveaux cas.

Comment vous expliquez qu'on soit plus touchés que les autres départements ? Est-ce qu'il y a des foyers de contamination particulièrement actifs chez nous ?

Pas forcément, on a un taux d'incidence qui est relativement homogène sur l'ensemble du territoire. Pas forcément une identification de clusters, mais je dirais plutôt une contagiosité perlée, à la fois dans les structures type les entreprises, les établissements scolaires. Et puis, évidemment, des situations individuelles ou des situations familiales. Mais on n'a pas identifié des critères particuliers dans notre département. Cela étant, il est vrai que c'est la troisième fois depuis un an maintenant qu'on connaît dans la Loire une augmentation significative et assez rapide du taux d'incidence.

Ces chiffres ont-ils une traduction dans les services de réanimation ?

Oui, bien sûr. Comme vous le savez, l'augmentation du taux d'incidence se traduit à chaque jour par un nombre d'entrées dans les services hospitaliers accru. Et donc, c'est bien ce qu'on constate maintenant depuis la fin du mois de mars, avec un nombre de nouvelles hospitalisations qui augmente à la fois dans les services de médecine, mais aussi dans les services de réanimation. On a anticipé cette situation dès la fin du mois de mars avec les établissements de santé du territoire en leur demandant dès fin mars d'augmenter leur capacité en ouvrant des lits. Et puis, depuis quelques semaines, en programmant l'activité de médecine et de chirurgie pour pouvoir libérer des lits supplémentaires et donc augmenter la capacité d'accueil, mais aussi de redéployer les professionnels de santé entre les établissements.

L'un des autres leviers utilisés au CHU de Saint-Etienne, c'est le transfert des malades : treize en dix jours. Donc, c'est assez important à Saint-Etienne. Est-ce que vous vous êtes heurté, peut-être, au refus de certaines familles de voir transférer des proches? Certains ont pu dire effectivement que le transfert de malades, du fait de ces refus, était un peu grippé.

Les réanimateurs ne font pas part de difficultés à ce niveau-là. Il y a un dialogue engagé en amont avec l'équipe médicale et l'entourage du patient, pour expliquer la situation, accompagner les familles, y compris désormais sur le plan financier. Tout l'enjeu de ces transferts anticipés, c'est de les réaliser dans les bonnes conditions, pas dans l'urgence, de manière à étaler la pression sur les services hospitaliers.

L'autre réponse principale en ce moment, ce sont bien sûr les mesures de freinage et puis surtout, la vaccination. Jean Castrex se félicite du seuil des 10 millions de personnes qui ont reçu une première dose en France, avec une semaine d'avance sur ce qui était prévu. On fait tout aussi bien dans la Loire ?

Tout à fait. Le département a un taux de couverture vaccinale qui est conforme au niveau national puisqu'aujourd'hui, un peu plus de 110.000 personnes ont reçu leur première injection. Quarante mille ans ont une vaccination complète avec les deux doses. Dans les structures d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, on a un taux de couverture qui est de l'ordre de 90% avec la première dose et plus de 70 avec la deuxième. C'est une situation qui place la Loire très favorablement sur la couverture vaccinale dans ces structures. Et la vaccination est en train de se terminer dans ces établissements.

Elle va se poursuivre, évidemment, avec l'ouverture de ces nouveaux centres, notamment le vaccinodrome de Saint-Etienne qui ouvre demain à la salle omnisports. On va démarrer à 500 dose quotidiennes, puis 1000 à partir de lundi. Alors qu'il a été pensé pour pouvoir vacciner 2500 personnes par jour. Quand est-ce qu'on pourra en être là ?

Le centre ouvre avec 500 doses par jour samedi et dimanche pour nous permettre de valider l'organisation et pour pouvoir monter en charge dans de bonnes conditions, parce qu'on n'a pas de retour d'expérience dans le département sur une vaccination à 1000 injections par jour jusqu'à présent. Cela nous paraissait à la fois raisonnable et prudent de se donner 48 heures de recul, avant de monter en charge à 1000 injections par jour. Ce site va donc pouvoir faire 7000 injections par semaine puisqu'il fonctionnera sept jours sur sept. On pourra augmenter l'amplitude horaire, de manière assez aisée, pour augmenter son activité, voire augmenter le nombre de lignes de vaccination. Quand on parle de 2500 vaccinations jour, c'est la capacité maximale dont on s'est assuré, la faisabilité dans ces locaux, et avec cette organisation. On pourra monter en charge avec l'évolution du nombre de doses, attendues à partir de la fin du mois d'avril et de manière certaine, à partir de début juin. On ajustera au fur et à mesure des livraisons.

Une question sur le vaccin AstraZeneca, qui a suscité pas mal de défiance dernièrement. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé de se faire vacciner, sachant que c'était ce vaccin qu'on allait leur a administré. Vous tenez à rassurez, vous aussi, sur AstraZeneca ?

Effectivement, c'est quelque chose qui est exprimé de manière assez générale, y compris dans la Loire. Cela étant, ce vaccin bénéficie d'une autorisation par l'Agence européenne du médicament, d'un avis de la Haute Autorité de santé. Toutes les précautions ont été prises et toutes les vérifications faites par les autorités compétentes. Je pense qu'il n'y a pas du tout de doutes sur la validité de ce vaccin. Et pour compléter, cette semaine, un million deux de doses d'AstraZeneca ont été livrées aux professionnels de santé de ville sur le territoire pour poursuivre cette vaccination. Ce qui montre que la vaccination avec AstraZeneca n'est pas du tout arrêtée et continuent à évoluer et monter en charge.