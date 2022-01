Covid-19 : le taux d'incidence dépasse la barre des 3.000 cas pour 100.000 habitants en Indre-et-Loire

L'épidémie de Covid-19 circule toujours autant en Indre-et-Loire. On compte plus de 3.000 cas pour 100.000 habitants, un record. Par ailleurs, 3 décès ont été enregistrés depuis mardi dernier.

L'épidémie de Covid-19 circule toujours autant en Indre-et-Loire. Selon les chiffres communiqués ce vendredi 21 janvier par l'ARS Centre-Val-de-Loire, le taux d'incidence est désormais de 3.065 pour 100.000 habitants en Indre-et-Loire, contre 2.605 mardi dernier. C'est le taux le plus élevé de la région Centre-Val-de-Loire.

Trois décès ont été enregistrés à cause du Covid dans les hôpitaux du département depuis le 18 janvier. On compte désormais 31 personnes en réanimation, c'est 5 de moins par rapport à mardi dernier. Du côté des hospitalisations en revanche, l'occupation des lits reste forte avec 81 personnes admises, soit une de plus en 3 jours.