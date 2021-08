Covid-19 : le taux d'incidence en forte chute dans les Landes

Alors que le département des Landes a concentré les inquiétudes des autorités au mois de juin, en raison de la présence très importante du variant Delta, puis au mois de juillet à cause d'une forte poussée épidémique, la situation s'améliore désormais. Le taux d'incidence, qui a dépassé les 300 dans les Landes au pic de cette quatrième vague fin juillet, est désormais de 154 ce mardi 24 août. Ce qui reflète une diminution forte de la circulation du virus. Tous les indicateurs vont dans le bon sens : le taux d'incidence et le taux de positivité baissent alors que le nombre de personnes hospitalisées en raison du Covid-19 reste stable dans les Landes depuis fin juin.

En moins d'un mois le taux d'incidence a donc été divisé par deux dans les Landes, passant de 310 cas hebdomadaires pour 100.000 habitants fin juillet à 154 désormais selon les données de Santé Publique France. Cette baisse importante est d'autant plus marquante qu'elle est constatée alors que le nombre de tests augmente fortement dans le département. Comme ailleurs en France, l'extension du passe sanitaire aux restaurants et aux bars a provoqué une ruée sur les tests de dépistage. En général, plus on teste, plus on trouve de personnes positives. En ce moment c'est l'inverse dans les Landes : il y a de moins en moins de personnes contaminées. Au plus fort, le 26 juillet, 300 personnes ont été testées positives sur une seule journée dans les Landes. Alors que, depuis une semaine, aucune journée n'a dépassé les 150 cas dans le département.

Le taux de positivité baisse également, de 7% au plus fort de cette 4e vague fin juillet, à 3% désormais dans les Landes.

Dans les hôpitaux, à ce stade, le pire a été évité. Aucun afflux de malades Covid-19 n'a été constaté dans le département. Depuis fin juin les chiffres sont stables : il y a environ une vingtaine de personnes hospitalisées en raison du Covid-19 dans les Landes. Ce 23 août, ce sont précisément 18 personnes qui étaient hospitalisées avec diagnostic Covid-19 dont 7 placées en réanimation. Il s'agit principalement de personnes non-vaccinées, selon l'ARS, l'Agence régionale de santé.

Plus de 2 Landais sur 3 complétement vaccinés

Au 15 août, selon les données compilées par l'Assurance maladie, 77.4% des Landais avaient reçu au moins de vaccin et 68.1% étaient complétement vaccinés, soit plus de 2 sur 3. Cela fait des Landes l'un des départements de France où la vaccination est la plus forte, largement au-dessus de la moyenne nationale : à la même date 68.6% des Français avaient reçu au moins une dose de vaccin et 58.1% étaient complétement vaccinés.

Par tranche d'âge dans les Landes au 15 août, part de la population ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid :