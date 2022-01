Covid-19 : le taux d'incidence explose en Centre-Val de Loire, mais pas les hospitalisations

Le taux d'incidence explose en Centre-Val de Loire selon le dernier bulletin publié par l'Agence régionale ce santé ce vendredi. Il dépasse désormais les 2.000 cas pour 100.000 habitants, soit quasiment deux fois plus en l'espace d'une semaine, un niveau jamais atteint sur les précédentes vagues de coronavirus. Pour autant, pour l'heure, les hospitalisations conventionnelles ou en soins critiques sont relativement stables.

Sur la période du 5 au 11 janvier, 287.943 tests ont été réalisés dans la région, avec un taux de positivité qui frôle désormais les 20% (19,3% précisément). Conséquence, plus de 55.000 habitants du Centre-Val de Loire ont été déclarés positifs sur cette période de sept jours.

Le taux d'incidence explose dans les six départements du Centre-Val de Loire

Pas un département du Centre-Val de Loire n'est épargné. Ils dépassent tous les 1.500 cas pour 100.000 habitants, et même plus dans les trois départements les plus peuplés. C'est l'Eure-et-Loir qui voit le virus se propager le plus rapidement, devant le Loiret et l'Indre-et-Loire.

Taux d'incidence par département sur la semaine du 5 au 11 janvier

Eure-et-Loir 2.617 cas pour 100.000 habitants

2.617 cas pour 100.000 habitants Loiret 2.384 cas pour 100.000 habitants

2.384 cas pour 100.000 habitants Indre-et-Loire 2.281 cas pour 100.000 habitants

2.281 cas pour 100.000 habitants Cher 1.803 cas pour 100.000 habitants

1.803 cas pour 100.000 habitants Loir-et-Cher 1.767 cas pour 100.000 habitants

1.767 cas pour 100.000 habitants Indre 1.467 cas pour 100.000 habitants

Pas de pression supplémentaire pour l'instant sur l'hôpital

Mais plus que le taux d'incidence, c'est la pression hospitalière qui est scrutée par les médecins et les politiques. La tendance d'un variant Omicron moins violent couplée à une vaccination de masse semble se confirmer à l'hôpital. Toujours selon les données de l'ARS Centre-Val de Loire, 121 personnes sont désormais en soins critiques (+4 personnes en l'espace d'une semaine) et 360 personnes en hospitalisation conventionnelle (+71 personnes en une semaine). C'est le Loiret qui compte le plus personnes en soins critiques (48 personnes), mais aussi en soins conventionnels (101 personnes).