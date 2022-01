Covid-19 : le taux d'incidence explose en Loire-Atlantique pour dépasser les 1.500 cas

Les chiffres de l'épidémie de Covid-19 donnent le vertige, ce mardi soir, pour la Loire-Atlantique. En tous cas pour le taux d'incidence qui a bondi de 150% en une semaine pour passer de 588 à 1.507 cas pour 100.000 habitants. Les chiffres des hospitalisations sont plus rassurants.

Est-ce un effet du réveillon du jour de l'an ? Du variant Omicron ? Ou des deux ? En tous cas, la hausse du taux d'incidence de l'épidémie de Covid-19 en Loire-Atlantique donne le vertige ce mardi soir. Il est passé de 588 cas pour 100.000 habitants il y a une semaine, le 28 décembre, à 1.507 cas, soit une hausse de 150%. Il dépasse même les 1.600 dans la métropole nantaise.

Moins de malades en réanimations

Pour autant, ce raz-de-marée ne se fait pas sentir, au moins pour l'instant, à l'hôpital avec 186 personnes hospitalisées ce mardi soir contre 156 il y a une semaine. Le nombre de malades en réanimation est même en légère baisse, de 40 à 38 sur la même période.

Une hausse de 150% aussi en Vendée

En Vendée, la hausse du taux d'incidence est dans les même proportions, +150% en une semaine, mais le département reste sous le millier de cas pour 100.000 habitants : 987 cas ce mardi soir contre 387 le 28 décembre.

11 personnes de plus sont hospitalisées, on est passé de 54 à 65. Et, là aussi, le nombre de malades en réanimation est en légère baisse puisqu'on est passé de 17 à 16.