Covid-19 : le taux d'incidence grimpe dans les Pays de Loire

Les cas de Covid-19 remontent dans les Pays de la Loire, annonce l'Agence régionale de santé, ce jeudi dans un communiqué. L'ARS rappelle que depuis le 3 octobre "une nouvelle campagne de rappel vaccinal s’est ouverte afin de protéger les personnes les plus fragiles".

Les personnes âgées sont les plus touchées

Au 16 octobre, le taux d'incidence en population générale était de 507 pour 100 000 habitants dans la région, c'est 60% de plus que trois semaines auparavant. Si l'on ce concentre sur les + de 65 ans, c'est même 657 sur 100 000 habitants, soit le triple par rapport au 25 septembre. L'ARS décrit "une forte accélération ces derniers jours chez les personnes les plus âgées".

"Le virus qui circule est, très majoritairement, le variant Omicron, poursuit le service de l'État. Ce variant est très contagieux mais provoque moins de formes sévères que les variants précédents." Malgré tout, le nombre d'hospitalisations de patients covid augmente (+23 en une semaine) : ils sont 473, dont 24 en réanimation, à la date du 19 octobre. Plus des trois quarts ont + de 65 ans.

Les chiffres de la veille, au niveau national. © Visactu

L'ARS conseille un rappel au vaccinal aux "personnes de 60 ans et plus, résidents d’EHPAD et d’USLD, personnes immunodéprimées, personnes souffrant d’une ou plusieurs comorbidités, femmes enceintes, personnes vivant dans l’entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérable, dont les professionnels du sanitaire et du médico-social".