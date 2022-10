Covid-19 : le taux d'incidence le plus élevé en France est dans les Vosges

Plus de 950 cas pour 100 000 habitants en fin de semaine dernière, c'est 150 de plus que la Meuse, deuxième département lorrain le plus touché, où le taux d'incidence est de 820.

Cela fait plusieurs semaines que le département des Vosges est assez haut dans cette reprise épidémique de Covid-19. Cette forte remontée des cas est combinée à la baisse de vigilance sur les précautions et les gestes barrière, un peu moins d'attention et la courbe remonte vite analyse Cécile Aubrège-Guyot, déléguée territoriale des Vosges de l’ARS, l'Agence Régionale de Santé, "quand on a un petit rhume on n'a pas le réflexe de mettre un masque, considérant que c'est une infection saisonnière, mais il faut rester prudent sur les symptômes et les risques de Covid-19".

A l'hôpital de Saint-Dié, un plan blanc a été déclenché

Si les chiffres vosgiens sont hauts, une pression commence à se faire sentir chez les professionnels de santé ou à l'hôpital. Cécile Aubrège-Guyot, indique que trois personnes sont actuellement en réanimation, et que des patients sont accueillis dans plusieurs autres établissements hospitaliers du département. La représentante de l'ARS évoque le déclenchement la semaine dernière d'un plan blanc à l'hôpital de Saint-Dié, "pour garantir la continuité des soins et sécuriser le parcours de soins. Une équipe a été mise en place avec la mission de fluidifier des parcours pour que les patients soient accueillis dans une continuité de soins le plus rapidement possible."

Selon les derniers chiffres en Meurthe-et-Moselle, le taux d'incidence reste bien inférieur avec 768 cas pour 100 000 habitants.