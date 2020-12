Covid-19 : le taux d'incidence le plus élevé en France pour la région Bourgogne-Franche-Comté

Les indicateurs épidémiologiques se maintiennent à un niveau encore bien trop élevé, indique ce vendredi 4 décembre 2020, l'Agence régionale de santé. Notre région a le taux d'incidence le plus élevé de toutes les régions françaises, avec au 30 novembre un taux d’incidence de 157 pour 100.000 habitants.

L'Yonne est le département le plus touché

Des chiffres qui s'expliquent par le fait que le taux de positivité des tests a cessé de diminuer et s’établit dans la région à 15,4%. Et dans le détail c'est l’Yonne qui est le plus touché avec les personnes de plus de 65 ans.

Forte pression hospitalière

La pression sur le système hospitalier reste forte, et le nombre de personnes hospitalisées reste en hausse en Côte-d'Or sur une semaine. Il y a 355 patients dans nos hôpitaux mais il y en a moins en réanimation, avec une légère baisse enregistrée en une semaine en réanimation, avec 51 patients.