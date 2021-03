Covid-19 : le taux d'incidence continue de progresser en Normandie

En Normandie, le taux d'incidence atteint désormais 184 cas pour 100 000 habitants. Il était de 172 le 1er mars dernier, ce qui représente une hausse de 12 points. Derrière ce chiffre se cachent des disparités entre les départements. L'Orne est le département dans lequel l'augmentation est la plus marquée (+40 points) suivi du Calvados (+25 points) et de l'Eure (+ 20 points).

C'est dans ce département de l'Eure que le taux d'incidence est le plus élevé, à 242 cas pour 100 000 habitants, quand le taux moyen en France est de 220. En Seine-Maritime, les nouvelles contaminations progressent moins vite, mais l'incidence y est déjà forte (209). Au niveau de la région, le taux de positivité augmente aussi, pour atteindre 7,5%, ce qui correspond à la moyenne nationale.

La part des variants continue d'augmenter. Le variant anglais représente aujourd'hui 66% des tests positifs qui ont été criblés en Normandie. C'est proche du taux national qui est de 65%. Du côté des variants brésiliens ou sud-africains, ils ne représentent que 2,7% des cas dans notre région.

Des réanimations en hausse

Au niveau des hospitalisations, la situation est plutôt stable. 1 219 patients sont actuellement hospitalisés pour le Covid-19 en Normandie. De nouvelles entrées en réanimation sont à noter cependant. 22 nouveaux séjours dans ces services en une semaine. Parmi eux, les hôpitaux normands ont accueilli cinq patients venus des Hauts-de-France afin de soulager le système hospitalier de cette région, au Havre, à Caen et à Cherbourg.

Actuellement, l'ARS suit 122 clusters en Normandie, dont 28 dans le Calvados et 49 en Seine-Maritime, principalement dans des milieux professionnels.

Plus de 340 000 doses de vaccins injectées

La campagne de vaccination se poursuit en Normandie. Au 8 mars, plus de 340 000 personnes ont reçu au moins une dose, dont 122 000 secondes injections. Le weekend dernier, le 5 et 6 mars, une opération de vaccination massive a été mis en place et en deux jours, 14 000 Normands ont reçu une injection indique l'ARS, soit trois fois plus que le weekend précédent.