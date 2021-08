Covid-19 : le taux d'incidence augmente encore dans la métropole d'Orléans

Le taux d'incidence dépasse de nouveau le seuil symbolique des 100 cas positifs au Covid-19 pour 100.000 habitants, dans la métropole d'Orléans, selon les chiffres publiés ce mardi par l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire. Il s'établit à 108,9 précisément. Un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis le 10 juin dernier.

Certes, on est loin des chiffres observés au printemps dernier, au-delà des 300 cas positifs pour 100.000 habitants, certes, le nombre d'hospitalisations en réanimation et soins critiques est en baisse par rapport à la semaine dernière (14 personnes dans le Loiret, contre 18 la semaine dernière), loin des niveaux de saturation observés lors des vagues précédentes, mais l'ARS dit surveiller attentivement l'évolution de la situation épidémique et explique qu'il faut du recul pour tirer des conclusions précises. Le 8 juillet dernier, le taux d'incidence à Orléans Métropole était quatre fois inférieur, avec 25 cas positifs pour 100000 habitants.

Le retour de vacances de personnes parties en congés dans des zones où la situation est plus dégradée explique-t-elle cette hausse du taux d'incidence ? La présence de touristes dans notre département (et notamment à Orléans) est-elle un facteur explicatif (malgré les gestes barrières et normes sanitaires) ?

En tout cas, rappelons que le masque est de nouveau obligatoire en extérieur dans l'espace public dans le centre-ville d'Orléans depuis un arrêté municipal pris en fin de semaine dernière.

Il faut noter que le taux d'incidence est plus élevé encore à Tours Métropole puisqu'il dépasse les 123 cas positifs pour 100.000 habitants, chiffre en hausse également depuis le mois de mai 2021.