Covid-19 : le taux d'incidence remonte en Ardèche à cause de plusieurs foyers d'infection

Les courbes de contamination sont très différentes selon qu'on se situe d'un côte ou de l'autre du Rhône. La Drôme voit son taux d'incidence baisser régulièrement. Depuis le week-end dernier, il est même repassé à 43 cas positifs par tranche de 100.000 habitants selon CovidTracker. Ce qui devrait permettre aux écoliers de tomber le masque en classe à partir de lundi prochain, le 18 octobre. En Ardèche, pas d'allègement en vue car le taux d'incidence augmente depuis une semaine. Il atteint 66 cas par tranche de 100.000 habitants. Le département fait partie des dix-huit derniers départements français encore au-dessus de la barre des 50.

L'Ardèche est l'un des départements où le taux d'incidence est le plus élevé - CovidTracker

Deux Ehpad et un club du troisième âge concernés

Comment s'explique une telle différence entre les deux départements ? Par plusieurs clusters en Ardèche explique l'agence régionale de santé. Il y a des foyers de contamination dans deux Ehpad avec 37 et 26 cas confirmés et 5 cas parmi les membres d'un club du 3e âge. Ces trois groupes touchés suffisent à faire repartir à la hausse la courbe des plus de 65 ans. Pour les seniors, on est passé en une semaine de 17 cas par tranche de 100.000 habitants à 92. Rien de grave car seule une partie des personnes contaminées ont des symptômes et aucune n'est hospitalisée selon l'agence régionale de santé. Pratiquement toutes étaient vaccinées. L'ARS attribue la transmission au relâchement des gestes barrières.