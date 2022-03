Covid-19 : le taux d'incidence remonte en Sarthe pour la première fois depuis plus d'un mois

Ce n'était plus arrivé depuis plus d'un mois. Selon le dernier point de situation de l'ARS Pays-de-la-Loire ce mardi, le taux d'incidence du Covid-19 est reparti à la hausse ces derniers jours en Sarthe. Alors qu'il baissait constamment depuis début février, il est passé de 445 cas pour 100 000 habitants vendredi, à 490. Même si cela reste sans comparaison possible avec les 3 890 cas pour 100 000 habitants observés au plus fort de la cinquième vague, le 28 janvier, ces chiffres confirment le ralentissement de la décrue depuis quelques jours.

À quelques jours de la fin des mesures sanitaires annoncée pour le 14 mars, les prochains indicateurs seront scrutés de près. En attendant, les hospitalisations restent stables dans le département avec 165 personnes prises en charge dans les établissements sarthois, dont trois en réanimation.