Covid-19 : le taux d'incidence repasse au-dessus de 100 en France, un première depuis deux mois

Vaccination de la troisième dose de vaccin contre le Covid-19 pour les 65 ans et plus à la clinique Chénieux à Limoges, le 15 novmebre 2021.

La France n'est pas épargnée par la reprise de l’épidémie de Covid-19 qui touche toute l’Europe. Le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants sur la semaine écoulée, augmente de près de 40 % par semaine. Ce lundi, il est repassé au-dessus de 100, soit deux fois le seuil d’alerte fixé par le gouvernement de 50 cas pour 100.000 habitants. C'est chez les 30-39 ans que le taux d'incidence est le plus élevé.

Pour l'heure, cette hausse des contaminations ne se traduit pas par une augmentation brutale du nombre d'admissions à l'hôpital et en réanimation. Mais il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions, car la courbe des hospitalisations suit celle des cas quotidiens avec un délai de dix ou quinze jours. Ce lundi, la France comptait 7.361 personnes hospitalisées pour une infection au coronavirus, dont 1.257 en réanimation, selon Santé publique France. Des chiffres en légères hausse par rapport à la semaine précédente. Lundi 8 novembre, 6.865 personnes étaient hospitalisées dont 1.141 en réanimation.

Le nombre de tests en baisse

Selon Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon, invité de l'émission Ma France ce lundi, "il est possible qu'on sous-estime la circulation virale", car moins depersonnes asymptomatiques se font tester depuis le déremboursement du dépistage. Un mois après la fin de la gratuité, le nombre de tests antigéniques a notamment chuté de 60%, a indiqué François Blanchecotte, le président national du Syndicat des biologistes, sur franceinfo.

Mais devant les laboratoires ces derniers jours, "les queues recommencent à se former" a-t-il affirmé. En cause, selon lui, les contaminations en milieu scolaire : "Il y a aujourd'hui une demande nouvelle qui s'explique principalement par les cas de Covid découverts dans les écoles, les collèges. On a un certain nombre de clusters qui naissent dans les écoles. Globalement on a beaucoup de tests chez les enfants qui sont positifs."

Une situation qui inquiète l'infectiologue Gilles Pialoux qui invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à se faire vacciner contre le Covid-19 pour éviter des mesures plus restrictives : "On n'a pas les moyens d'avoir une vague comme la première ou la deuxième, parce que l'hôpital est plein en raison de la circulation virale des autres infections, la bronchiolite par exemple, la France est entièrement en rouge. Donc on n'aura pas besoin d'avoir une grosse vague pour que l'hôpital soit en très grande difficulté, d'autant plus que le personnel est lui-même en difficulté".