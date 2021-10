Covid-19 : le taux d'incidence repasse sous la barre des 50 cas positifs dans le Cher

Avec 45 cas positifs pour 100 000 habitants dans le Cher, la circulation du Covid-19 continue de reculer. Cela devrait ouvrir la porte à un assouplissement du protocole sanitaire et la fin du port du masque pour les élèves à l'école primaire.

La bonne nouvelle est tombée ce mercredi, dans le bilan hebdomadaire de l'Agence régionale de santé. Le taux d'incidence passe sous la barre des 50 cas positifs pour 100 000 habitants dans le Cher. On est précisément à un taux de 45,20.

Cela devrait donc permettre un allègement du protocole sanitaire dans les établissements scolaires du département dans les prochains jours. Le port du masque ne devrait bientôt plus être obligatoire pour les élèves à l'école primaire, comme c'est déjà le cas dans l'Indre depuis lundi 4 octobre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Côté vaccination, les injections se poursuivent. La barre des 400 000 premières doses vient d'être dépassée en Berry (171 501 dans l'Indre et 229 314 dans le Cher). Plus de 388 000 Berrichons présentent un schéma vaccinal complet. Plus de 85% des habitants en âge d'être vaccinés le sont totalement dans nos deux départements berrichons.