Covid-19 : le taux d'incidence reste stable en Normandie, le R0 progresse

Comme chaque vendredi, l'Agence régionale de santé fait le point sur la situation épidémique du Covid-19 dans la région. Par rapport à mardi, le taux d'incidence est plutôt stable. Il passe de 166,6 à 164,6 cas pour 100 000 habitants.

Mais des disparités sont relevées à l’échelle départementale. Le Calvados, l’Eure et l’Orne observent une diminution (respectivement 143,3, 103,2 et 190), tandis que les taux d’incidence de la Manche et de la Seine-Maritime augmentent (169,8 et 198,3).

Le R0, le taux de reproduction du virus, continue également de progresser : il est désormais de 1,26 dans la région, contre 1,08 le 12 janvier.

Moins de patients en réanimation

L'ARS Normandie précise dans un communiqué que "les hospitalisations évoluent de façon importante avec 1302 personnes hospitalisées pour COVID-19 au 14 janvier contre 1283 trois jours plus tôt), tandis que le nombre de patients en réanimation diminue (100 contre 103)."

Dernier point, "depuis le 4 janvier, la campagne mise en place dans la région a permis de vacciner 29 060 personnes parmi les publics prioritaires." À partir de lundi, les plus de 75 ans pourront se faire vacciner.

Deux moyens de prendre rendez-vous : le site sante.fr ou les numéros de téléphone suivants : 0 800 009 110 (national) ou 02 79 46 11 56 (régional).