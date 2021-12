On atteint le seuil des 400 contaminations pour 100 000 habitants dans le Cher. Le taux est plus faible dans l'Indre mais il continue d'augmenter.

Covid-19 : le taux d'incidence s'envole dans l'Indre et le Cher

Est-ce un effet de la circulation du variant Omicron ? Impossible de le dire pour le moment. Mais la progression du Covid-19 se confirme jour après jour en Berry. Les dernières données transmises par Santé Publique France montrent que le taux d'incidence ne faiblit pas. Il est désormais de 400 cas positifs pour 100 000 habitants dans le Cher et de 261 dans l'Indre.

À l'exception du tout début du deuxième confinement en novembre 2020, un tel seuil de contaminations n'avait jamais autant été atteint dans le Cher. Cela s'explique en partie par un dépistage très intensif : les Berrichons sont nombreux à se faire tester en cette période de fêtes de fin d'année. Mais il y a aussi une circulation active du coronavirus, c'est une certitude.

Le point positif, c'est que le système hospitalier tient le choc. 11 malades du Covid sont admis en réanimation dans les hôpitaux de Châteauroux et Bourges. Les soins intensifs ne sont donc pas saturés. Et 63 personnes sont prises en charge en soins conventionnels. Ces cinq derniers jours, le Covid a fait cinq morts en Berry : trois dans le Cher et deux dans l'Indre.