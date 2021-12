Covid-19 : le taux d'incidence s'envole dans le Loiret

Ce lundi, selon les chiffres de Santé Publique France, le taux d'incidence de l'épidémie de Covid-19 dans le Loiret est de 320 cas positifs pour 100.000 habitants, un chiffre en forte progression (il était de 223 le 30 novembre dernier).

"On est dans les mêmes eaux que la vague du printemps, en avril, on était à peu près à 300 cas positifs pour 100 000 habitants", explique le directeur général de l'Agence régionale de santé en Centre-Val de Loire, Laurent Habert, invité de France Bleu Orléans ce lundi matin. Ce taux d'incidence dans le Loiret est désormais le plus élevé des six départements de la région Centre-Val de Loire, mais reste inférieur à la moyenne nationale (taux d'incidence de 420).

Hospitalisations en réanimation en hausse de 25%

L'une des conséquences de cette forte diffusion de l'épidémie est que "le nombre de patients hospitalisés placés en réanimation a augmenté de 25% la semaine dernière en Centre-Val de Loire, il est de 90 environ en soins critiques dans la région*", poursuit le patron de l'ARS, avec un élément nouveau, spécifique à la cinquième vague de l'épidémie de Copvid-19 : "il y a une fatigue accrue [des personnels soignant]s, davantage de difficulté à remobiliser les personnels, qui sont effectivement très fatigués après presque deux ans d'épidémie".

* 37 patients Covid-19 hospitalisés en réanimation ou soins critiques dans le Loiret, vendredi dernier 3 décembre ( + 9 par rapport à la semaine précédente)