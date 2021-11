Covid-19 : le taux d'incidence s'envole dans les Landes, la barre des 200 franchie

Le département des Landes affiche ce vendredi l'un des taux d'incidence les plus élevés de France, à plus de 200 désormais. Ce taux a été multiplié par près de 7 en deux semaines.

Le nombre de cas de Covid-19 est en très forte augmentation dans les Landes ces derniers jours. Le taux d'incidence, qui est un des indicateurs de l'épidémie, est désormais de 200,5 cas hebdomadaires pour 100.000 habitants, selon les données publiées ce vendredi 19 novembre par Santé Publique France. Le département des Landes affiche désormais le taux le plus élevé de Nouvelle-Aquitaine et le 5e taux le plus élevé de France, derrière la Lozère (266), la Haute-Corse (251), les Bouches-du-Rhône (213) et le Haut-Rhin (209).

Il faut remonter au mois d'août, dans les Landes, pour trouver un taux d'incidence aussi fort. Mais l'épidémie était à ce moment-là en décélération après un pic à 310 observé fin juillet, lors de la 4e vague. Ce qui frappe, en ce mois de novembre 2021, c'est la très brutale accélération de l'épidémie. Le taux d'incidence, qui était seulement à 13 début octobre, est remonté à 50 début novembre, puis 100 avant la mi-novembre, et 200 désormais.

Le taux de positivité est, lui aussi, en forte augmentation dans les Landes. 7% des tests réalisés sont désormais positifs, contre 2% au début du mois, signe que la diffusion du virus augmente.

Situation stable à l'hôpital

A ce stade, aucune situation alarmante n'est observée dans les hôpitaux landais. A Mont-de-Marsan et à Dax, au total, 13 personnes sont hospitalisées en raison du Covid-19 et 3 d'entre elles se trouvent en soins intensifs. Il s'agit, selon des épidémiologistes, de la preuve de l'efficacité des vaccins, qui permettent de réduire les risques de formes graves en cas de contamination. Le département des Landes est l'un des plus vaccinés de France avec 80% de la population ayant suivi un schéma complet (contre 75% au niveau national).