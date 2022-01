Selon les derniers chiffres de Santé publique France, le taux d'incidence est de 1720 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants dans le département, près du double qu'une semaine plus tôt. Ce chiffre signifie plus de 7 000 cas positifs détectés en 7 jours.

Covid-19 : plus de 7 000 cas positifs en une semaine en Dordogne

Selon les derniers chiffres de Santé publique France, le taux d'incidence est de 1720 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants dans le département au 11 janvier. Cet indicateur était de 900 le 5 janvier dernier. Ce chiffre signifie plus de 7 000 cas positifs détectés en 7 jours. Le variant Omicron circule désormais fortement en Dordogne : la part des tests positifs avec forte suspicion Omicron est de 86 %. La semaine précédente, ce taux était de 60%.

22 patients Covid en réanimation

Le nombre de patients hospitalisés est en légère hausse. 177 au 11 janvier, soit six de plus qu'une semaine plus tôt. Le chiffre est stable pour les patients Covid en réanimation : 22 patients, exactement comme le 5 janvier. Enfin, trois décès supplémentaires ont été enregistrés en raison du Covid-19 dans le département, portant le total à 296 depuis le début de la pandémie en mars 2020.