Covid-19 : le taux d'incidence toujours à la hausse en Bretagne

Un taux d'incidence "toujours en hausse", une "activité hospitalière très soutenue", et 533 nouveaux cas positifs à la Covid ces dernières 72 heures : l'Agence régionale de la santé de Bretagne lance un appel à la prudence à quelques jours de Noël. Avec 53,8 cas pour 100.000 habitants, "le taux d'incidence continue d'augmenter" en Bretagne. Dans la région, le taux de positivité est de 2,8%, et 14 personnes sont mortes de la Covid ces dernières 72 heures.

Port du masque, y compris dans les moments festifs

"Pour sauver des vies, nous devons rester solidaires face au virus, prévient l'Agence régionale de santé à quelques jours de Noël. Continuer à faire preuve d'une vigilance collective, respecter les gestes barrières et le port du masque, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, y compris pendant les moments festifs et conviviaux et respecter le couvre feu" qui semble efficace pour freiner la circulation du virus, relève l'ARS.

C'est en Ille-et-Vilaine que le taux d'incidence est le plus élevé, avec 74,9 cas pour 100.000 habitants. Le Finistère a le taux le plus bas, avec 40,6 cas pour 100.000 habitants. Au total, 591 hospitalisations sont en cours dans la région, dont 50 en réanimation. La Bretagne compte par ailleurs 93 cluster en cours d'investigation par l'ARS.