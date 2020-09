Covid-19 : le taux de contamination en forte progression dans les métropoles du Grand Est

Ce sont des zones de concentration de population et donc des zones à risque pour le développement des contaminations à la Covid-19. L'Agence régionale de Santé (ARS) lance un appel à la vigilance ce jeudi 3 septembre. Elle a demandé à Santé Publique France d'analyser les données épidémiologiques des 5 métropoles du Grand Est : Strasbourg, Nancy, Metz, Reims et Mulhouse

Conclusions ? Pour la semaine du 24 au 30 août, Strasbourg a franchi le seuil d'alerte, fixé à 50 cas de nouvelles contaminations pour 100 000 habitants : il est de 55,8 (contre un taux de 38 pour le département du Bas-Rhin). Avec des taux respectifs de 45,7 et 44,6, les métropoles de Reims et Metz s'en approchent (contre un taux de 27 pour la Marne et de 32,6 pour la Moselle).

Les taux d'incidence dans la métropole de Strasbourg et le Bas-Rhin - Agence régionale de santé

Les taux d'incidence du Grand Reims et de la Marne - Agence régionale de santé

Les taux d'incidence dans la métropole de Metz et en Moselle - Agence régionale de santé

La métropole du Grand Nancy, elle, affiche un taux d'incidence de 36,6 alors qu'il est de 31,4 globalement pour la Meurthe-et-Moselle. La métropole de Mulhouse, très affectée par la crise sanitaire, présente pour sa part un taux d'incidence à 28,6 (contre 20,3 pour le département du Haut-Rhin).

Le taux d'incidence est en progression dans le Grand Nancy et en Meurthe-et-Moselle en général - Agence régionale de Santé

Les taux d'incidence de la métropole de Mulhouse et du Haut-Rhin - Agence régionale de santé

L'Agence régionale de santé rappelle les mesures barrières, "seules mesures permettant d'éviter la contamination", à savoir le lavage fréquent des mains, une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes et le port du masque en évitant au maximum d'y toucher.