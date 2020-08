Covid-19 : le taux de positivité explose sur le village naturiste du Cap d'Agde

Il y a trois jours, "le taux d'infection au Covid-19 dans le département était de 51 pour 100.000 habitants, il est ce dimanche de 73 pour 100.000 habitants", selon le préfet de l'Hérault. Le seuil d'alerte est donc largement dépassé. Une situation déjà préoccupante, mais celle du village naturiste du Cap d'Agde l'est encore plus, puisque "le taux de positivité est de l'ordre de 30% sur les personnes testées", autrement dit quatre fois supérieur à la moyenne départementale et dix fois supérieur à la moyenne nationale.

Toujours sur le village naturiste, au total, "52 personnes sont contaminées sur les 182 testées", d'après les résultats reçus par la préfecture ce dimanche, sans compter des tests douteux qui doivent être repassés. Il s'agit pour la plupart de personnes âgées de plus de 40 ans. Parmi elles, les vacanciers en provenance d'autres départements que l'Hérault ne constituent que 20% des contaminés. Le préfet Jacques Witkowski en appelle plus que jamais à la responsabilité de chacun, il demande "à toutes les personnes présentes sur le village naturiste de se faire tester rapidement" et de "respecter plus que jamais les gestes barrières". Il recommande aussi aux éventuels vacanciers qui souhaitent s'y rendre de ne pas le faire.

Dans l'Hérault, vingt-deux personnes sont désormais hospitalisées dont cinq en réanimation, contre six hospitalisées et aucune en réanimation lundi dernier.