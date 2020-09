COVID-19 : le Territoire de Belfort placé en zone rouge, de nouvelles mesures dès ce lundi

C'était prévisible, c'est maintenant officiel. Le Territoire de Belfort passe en zone rouge, autrement dit, il apparaît désormais sur la carte de circulation active du virus en raison "d'un taux d'incidence de 56 pour 100 mille habitants" annonce ce dimanche Jean-Marie Girier, le Préfet du département lors d'un point presse. Le décret intégrant le Territoire de Belfort est paru au journal officiel de ce dimanche 20 septembre, ce qui profère aux préfets des pouvoirs renforcés pour prendre des mesures complémentaires afin de freiner la propagation du virus.

Une dégradation brutale ces derniers jours

Le Préfet du Territoire de Belfort a d'abord fait un état des lieux dans le département. "La situation épidémique s'est dégradée d'abord lentement mais sûrement, mais avec une accélération très importante ces derniers jours" précise le représentant de l'Etat "avec une multiplication par 4 des cas positifs sur les 3 dernières semaines. Le taux d'incidence est passé de 11,8 pour 100 mille habitants fin août à plus de 50 en une vingtaine de jours, donc en dépassant largement le seuil d'alerte. _Cette aggravation se retrouve notamment en milieu universitaire, scolaire et intra-familial"._C'est pourquoi Jean-Marie Girier, en accord avec l'Agence Régionale de santé et l'Inspection d'Académie du Territoire de Belfort, a décidé de prendre de nouvelles mesures pour limiter la diffusion du coronavirus dans le département.

Port du masque obligatoire sur l'ensemble des communes de Belfort et Valdoie ...

Première mesure, l'obligation du port du masque étendu à l'ensemble des communes de Belfort et Valdoie à partir de ce lundi 21 septembre. "Ce sont les villes du département présentant le risque de propagation le plus élevé. A Valdoie, l'augmentation des cas positifs est sensible ces derniers jours" note le Préfet.

.. et à proximité de tous les établissements scolaires du département, et sur les campus universitaires

Le port du masque pour tous (à partir de 11 ans) est également imposé à partir ce ce lundi aux abords de tous les établissements scolaires du Territoire de Belfort "Dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées et sorties des établissements d'enseignement (écoles, collèges, lycées, centre de formation des apprentis, enseignement supérieur), aux différentes heures d'ouverture et de fermeture" explique Jean-Marie Girier "cette mesure s'adresse en priorité aux parents qui accompagnent leurs enfants à l'école".

Porter le masque devient aussi obligatoire dans les campus universitaires et établissements d'enseignement supérieur du département, y compris dans les espaces non couverts "Le public étudiant est très impacté par la propagation du virus. Nous avons un cluster à l'UTBM avec 50 cas positifs" explique le Préfet.

Mise en garde contre les réunions festives, et plus de contrôles dans les bars

Pas de décision destinée à contraindre ou réduire l'activité des établissements accueillant du public pour le moment mais un appel à la vigilance est lancé également pour ce qui concerne les fêtes de famille, les mariages "où on oublie facilement le respect des gestes barrière" avance Jean-Marie Girier "où encore les soirées étudiantes, les bars, les restaurants où le risque de transmission du virus est majeur". Le Préfet du Territoire en appelle au respect des règles"nous multiplierons d'ailleurs les contrôles, en particulier dans les bars qui sont des lieux, parfois exigüs, ou parfois au bout de quelque temps on oublie le masque, donc ce sont des points sensibles".

Pour l'heure, il ne s'agit que de prévention, mais la sanction d'une fermeture administrative est envisageable pour non respect du protocole sanitaire. Le bar "Le Coquetel-bar" de Belfort a en déjà fait les frais avance le Préfet qui ajoute que "le Territoire de Belfort va avoir un renforcement de la présence des forces de sécurité intérieure, policiers et gendarmes, sur le terrain, pour faire de la pédagogie, pour rappeler les nouvelles règles qui viennent d'être prises par arrêté, pour accroître les contrôles, et pour si nécessaire, verbaliser (135 euros d'amende pour ce type d'infraction)."

Un dépistage priorisé pour des résultats plus rapides

Dernier point, une nouvelle stratégie de dépistage sera mise en oeuvre dès ce lundi afin de réduire les délais de rendez-vous pour les prélèvements et pour raccourcir les délais d'obtention des résultats "L'idée est de prioriser les dépistages, avec donc en priorité, les cas symptomatiques, les personnes vulnérables et les personnels de santé" explique le Préfet du Territoire de Belfort, pour ne pas surcharger encore plus les laboratoires d'analyse déjà saturés.

Une situation stable à l'hôpital Nord Franche-Comté

Sur la situation en milieu hospitalier, l'Agence Régionale de santé, présente à ce point-presse, a tenu à faire le point à l'hôpital Nord Franche-Comté "Au niveau des hospitalisations, on voit qu'il y a une stabilité, puisqu'on est entre 3 et 5 personnes hospitalisées, 2 patients en réanimation. Aujourd'hui la capacité en réanimation est de 20 lits à Trévenans, la feuille de route permet une augmentation progressive jusqu'à 40 lits de réanimation" explique Agnès Hochart, déléguée territoriale de l'ARS dans le Nord Franche-Comté. "Il y a une augmentation de la circulation du virus, avec un taux de positivité passé de 1% fin août au-delà de 3% aujourd'hui. L'hôpital de Trévenans s'est déjà préparé à une augmentation du nombre de patients. Pour l'instant, c'est un public majoritairement jeune qui est contaminé, mais on sait aussi que si cette progression continue, le virus va forcément contaminer les personnes les plus fragiles, et c'est là que ça impactera notre hôpital".