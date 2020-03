COVID-19 : le travail des sapeurs-pompiers de Corse

Comme les personnels de Santé, infirmiers et ambulanciers, les sapeurs-pompiers sont mobilisés, malgré les risques, depuis le début de l'épidémie de nouveau coronavirus, pour assurer leurs missions, plus que jamais essentielles.

Malgré les mesures de confinement, chaque jour, en Corse, des centaines d'hommes et de femmes sont au contact de potentiels malades, en dehors des centres hospitaliers dédiés à leur prise en charge. Pompiers, ambulanciers, infirmiers ou équipes du Samu. Ils sont les premiers concernés par le plan de continuité d'activité déployé au niveau national. Et ils sont en première ligne face à l'épidémie. Certains dénoncent des moyens et des équipements qui ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation sanitaire

De l'équipement volé

Dans les rangs des pompiers, en Haute-Corse comme en Corse-du-Sud, certains syndicats regrettent l'absence de protocole de désinfection pour les véhicules d'assistance aux victimes et pour les personnels. « C'est en cours », assure-t-on dans les directions. Des masques, il y en a, mais ils arrivent au compte-goutte. L'une des raisons probables de la pénurie : les vols dont ils ont fait l'objet ; des masques volés , mais aussi des gants et de gel hydro-alcoolique.

Les pompiers, notamment, sont souvent en première ligne face au coronavirus © Radio France

Au-delà de ces protections « classiques », existent des kits spécifiques COVID-19, avec notamment, des combinaisons complètes permettant la prise en charge de victimes présentant des symptômes.

Tests nécessaires

Mais en dehors de ces cas de figure, le virus peut se transmettre de biens d'autres manières. C'est pourquoi les pompiers demandent à ce que des tests puissent être pratiqués sur les personnels d'intervention. C'est la solution, selon eux, pour éviter de contaminer toute une caserne. En prévention, la direction leur demande de généraliser le port du masque, quelque soit la nature de l'intervention : accident de la circulation ou simple entorse. En outre, quelque soit son degré de blessure, toute victime doit aussi porter un masque. À noter qu'il existe enfin, en interne, un fichier de traçabilité des agents exposés au COVID-19.