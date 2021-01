Covid 19 : le vaccin attendu avec impatience sur les îles du Morbihan

Dans les iles du Morbihan, la vaccination n'a pas encore commencé pour les habitants âgés de plus de 75 ans souvent nombreux. Les maires sont tous d'accord, elle doit se faire sur place et pas sur le continent.

Comment va s'organiser la vaccination dans les iles du Morbihan ? Pour l'heure, si elle est programmée dans les Ehpad, l'organisation reste assez floue pour les iliens âgés de plus de 75 ans qui sont nombreux à vivre à l'année sur ces petits bouts de territoire.

Sur l'Ile-aux-Moines, le maire mobilisé

Sur l'Ile-aux-Moines, dans le golfe du Morbihan, la vaccination doit avoir lieu en principe début février dans l'Ehpad qui accueille 21 résidents. En revanche, rien pour l'instant pour les iliens âgés de plus de 75 ans. "Nous avons sur l'île 110 personnes de plus de 75 ans" rappelle le maire Philippe le Bérigot "je ne vois pas d'autre solution de faire en sorte que ce centre de vaccination puisse être installé sur l'ile". Le petit territoire de 600 habitants a en plus la chance d'avoir en ce moment deux médecins, l'historique Yves Taveau et Christine Hochard qui vient de lui succéder. Ils sont opérationnels tous les 2 pour faire les injections.

L'Ile-aux-Moines (Morbihan) © Radio France - Laetitia Cherbonnel

Entre espoir et attente

Sur l'Ile d'Arz, juste à côté de l'Ile-aux-Moines, le maire Yves Loiseau attend l'arrivée d'une équipe volante promise par l'Agence régionale de santé pour vacciner une soixantaine d'habitants de plus de 75 ans mais l'élu n'a pas de date pour l'instant. Sur Houat, les vaccinations pourraient se faire dès la semaine prochaine si les doses arrivent. "L'acheminement se fera par hélicoptère dragon 56 de Belle-Ile et on fera venir un médecin aussi de Belle-Ile" précise le maire Philippe le Fur. En revanche, la petite sœur l'Ile d'Hoëdic n'a pour l'heure aucun contact avec l'Agence régionale de santé.