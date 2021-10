Covid-19 : le vaccinodrome de Saint-Etienne déménage au palais des spectacles

Le vaccinodrome de Saint-Etienne réduit sa voilure : après six mois passés dans la salle omnisport, il s'installe sur un plus petit site, juste à côté du précédent : le palais des spectacles. La vaccination contre le covid-19 reste possible sept jours sur sept.