Covid-19 : le vaccinodrome du parc des expositions de Tours ferme, loin des 80.000 injections espérées

Après quatre semaines de fonctionnement, le vaccinodrome du parc des expositions de Tours ferme ses portes, comme prévu, ce samedi 29 janvier. Avec un bilan en demi-teinte : 30.000 injections y ont été effectuées en un mois, loin des 80.000 souhaitées par la préfète d'Indre-et-Loire, Marie Lajus, lors de l'inauguration du centre, le 4 janvier dernier.

Le nombre de contaminations fait chuter celui des vaccinations

"Les premières semaines, on était à près de 3.000 personnes par jour, il y avait quand même une attente des Tourangeaux", indique Laurent Salsac, vice-président de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Tours (CPTS), qui gère le centre de vaccination. "Après, on s'est fait rattraper par la cinquième vague de Covid."

Les vaccinations ont alors diminué. En cause, la flambée des contaminations, depuis le début de l'année. "Le Covid vaccine plus vite que nous", ironise Laurent Salsac. Plus de 3.000 nouveaux cas sont détectés chaque jour en Indre-et-Loire, soit presque autant que la capacité quotidienne de vaccination du centre. Résultat, les Tourangeaux contaminés sont immunisés quelques mois, et repoussent donc logiquement leur dose, au printemps ou en été.

2.500 primo-injections

Néanmoins, sur les 30.000 injections réalisées, 2.500 sont des premières doses, notamment les enfants de 5 à 11 ans. "Un tiers d'enfants et adolescents, deux tiers d'adultes", détaille Laurent Salsac. "On est satisfait de ce côté-là, ça permet de les protéger des formes graves et ne pas faire exploser le système hospitalier".

Même si le nombre de vaccination est en-deçà des espérances, les doses Moderna ou Pfizer n'ont pas été perdues. "Tout était réglé au jour le jour, avec une gestion très fine des stocks", affirme le coordinateur. Côté personnel mobilisé, il a fallu également s'adapter : la soixantaine de personnels soignants a peu à peu laissé place à une quinzaine seulement.

Le centre de vaccination de Joué-lès-Tours rouvre dès mercredi

Pour faire perdurer l'offre de vaccination en Indre-et-Loire, le centre de Joué-lès-Tours va rouvrir, dès ce mercredi 2 février. Installé au gymnase Marcel-Cerdan, il pourra accueillir jusqu'à 1.000 personnes par jour, les mercredis, jeudis, vendredis et samedis, avec des créneaux réservés aux enfants, les mercredis et samedis.

Le centre de vaccination des Halles à Tours reste également ouvert, comme ceux de Neuillé-Pont-Pierre, Amboise, Chinon et Loches.