Covid-19 : le vaccinodrome du Stade de France ouvre ses portes

Le "vaccinodrome" du Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ouvre ses portes, ce mardi 6 avril à 9 heures. Ce sera l'un des plus grands centres de vaccination contre le Covid-19 en France : 10.000 personnes pourront recevoir une injection sur place chaque semaine.

Pour qui ?

Ce "méga-centre" est ouvert à tous les Franciliens, et même au-delà de la région, à toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner contre le Covid-19 et qui sont éligibles à la vaccination aujourd'hui : les personnes âgées de 70 ans et plus, les personnes de plus de 18 ans présentant un risque de forme grave de la maladie, sur prescription et enfin les 50-54 ans avec comorbidité, sur prescription également.

Comment prendre rendez-vous?

Celles et ceux qui se présentent au stade devront avoir pris rendez-vous en ligne via les plateformes comme Doctolib. Pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, qui ont des difficultés à effectuer la démarche en ligne, un numéro dédié a été activé : le 01 43 93 78 77. À l'autre bout du fil, une cinquantaine d'étudiants recrutés par le conseil départemental décrochent.

Cette plateforme d'appels est installée au sein-même du Stade. Sur les 10.000 créneaux ouverts, la moitié est réservée aux habitants du 93, département particulièrement touchée par l'épidémie où le taux de vaccination reste le plus faible du pays.

La plateforme d'appels gérée par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a été installée également au Stade de France © Radio France - Hajera Mohammad

Comment accéder au Stade de France ?

Le "vaccinodrome" est ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 20 heures. L'accès à l'enceinte se fait par la Porte E. Pour celles et ceux qui se rendent sur place en voiture, les parkings du Stade de France seront mis à disposition gratuitement. Il faudra arriver un peu en avance pour les contrôles de sécurité, notamment les fouilles au détecteur de métaux, qui sera réalisée systématiquement comme les jours de compétition.

Comment se déroule la vaccination ?

Une fois à l'intérieur, les "patients" seront répartis dans deux salles : une au rez-de chaussée pour les personnes à mobilité réduite, facile d'accès. L'autre plus grande, sera ouverte avec, pour commencer, une "vingtaine de lignes de vaccination". Une centaines d'injections pourront avoir lieu simultanément. Ce sont les équipes de la Croix-Rouge et des Pompiers de Paris qui effectueront des piqûres. Une fois l'injection reçue, le primo-vacciné pourra se reposer quelques minutes dans un espace dédié sous la surveillance de médecins.

Quels vaccins ?

Pour commencer, seuls les vaccins des laboratoires Pfizer et Moderna seront injectés au Stade de France. Pas l'Astra Zeneca. L' Agence régionale de santé d'Ile-de-France assure que les doses acheminées seront suffisantes pour atteindre l'objectif des 2.000 vaccinations par jour et 10.000 par semaines. Durant le mois d'avril et de mai, ce sont 900.000 doses de vaccins qui seront livrées pour la région. Le rythme des injections pourrait doubler, voire tripler, à terme dans ce vaccinodrome qui pourrait rester ouvert pendant six mois.

Et le sport dans tout ça ?

L'ouverture de ce centre de vaccination géant ne perturbera pas le calendrier des compétitions sportives qui doivent se dérouler au Stade de France, notamment le dernier match des Bleus avant l'Euro de football cet été, la finale de la coupe de France ou encore celle du Top 14 de rugby. Pas de risque d'abîmer la pelouse puisque les injections seront réalisées dans les salons du stade et pas sur le terrain.