Covid-19 : le variant britannique gagne la Corse

La Corse n'y aura pas échappé. Bien qu'arrivé dans l'île plus tard qu'ailleurs, le variant britannique ne cesse de progresser pour devenir quasiment majoritaire parmi les nouveaux cas positifs au coronavirus. "Nous sommes touchés, confirme Isabelle Grimaldi, médecin conseil à l'ARS de Corse, comme le reste du territoire national. Nous avons environ 50 % de tests positifs au variant anglais, variant qui circule sur toute la Corse".

la Corse n'est pour le moment pas concernée par les variants sud-africain et brésilien

Cette mutation du Covid-19, on le sait, inquiète. Plus contagieux, il est à l'origine de la troisième vague. Mais Isabelle Grimaldi se veut malgré tout rassurante : "Il reste accessible à la vaccination". Autre bonne nouvelle : la Corse n'est pour le moment pas concernée par les variants sud-africain et brésilien, jugés plus dangereux. L'ARS en profite pour appeler à la vigilance et réitérer ses conseils de prudence, port du masque et respect des gestes barrières.