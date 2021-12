Covid-19 : le variant Omicron détecté en Vendée

Un premier cas du variant Omicron a été détecté en Vendée, dans un laboratoire de La Roche-sur-Yon. C'est une mère de famille qui revenait d'Afrique du Sud avec son mari et ses deux enfants qui a été testée positive.

Après la Réunion, l'Ile-de-France et le Haut-Rhin, un premier cas du variant Omicron du Covid-19 vient d'être détecté en Vendée, dans un laboratoire basé à La Roche-sur-Yon. C'est là qu'une mère de famille qui revenait d'Afrique du Sud avec son mari et leurs deux enfants a été testée dimanche dernier après avoir développé des symptômes légers. Ils étaient rentrés chez eux le 25 novembre.

Des symptômes légers

Comme c'est le cas pour chaque test PCR positif, le laboratoire qui fait partie du groupe Biogroup, a procédé au criblage de l'échantillon pour identifier de quel variant il s'agissait. Aucun n'a été détecté et c'est ce qui a mis la puce à l'oreille des biologistes, en plus de la provenance de la patiente. Le nouveau variant Omicron ne peut pas encore être identifié grâce à cette méthode du criblage. Il a donc fallu procéder à son séquençage, une analyse plus longue. C'est pour cette raison qu'on ne découvre ce cas que ce jeudi.

Ses proches négatifs pour l'instant

La malade et sa famille ont été placés à l'isolement. Pour l'instant, son mari et ses enfants sont négatifs mais ils vont devoir se faire tester de nouveau par précaution.