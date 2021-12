Covid-19 : le variant Omicron gagne du terrain dans les Landes, et la tension monte dans les hôpitaux

La tension grimpe dans les hôpitaux des Landes 2021, en cette fin d'année. Sur les 14 lits dédiés aux patients covid en réanimation, 12 sont occupés. Le taux d'incidence, soit le nombre de cas pour 100.000 habitants, n'a jamais été aussi haut : le variant Omicron est de plus en plus suspecté.

La 5ème vague de covid-19 est déjà bien amorcée en France, et la tension monte dans les hôpitaux des Landes en cette fin d'année. Ce lundi 27 décembre 2021, en période de fêtes, le taux d'incidence du virus n'a jamais été aussi élevé : le variant Omicron, moins sévère mais plus contagieux que le Delta, gagne du terrain. Le nombre de lits en réanimation réservés aux patients covid est presque atteint dans le département.

Le taux d'incidence le plus haut jamais connu dans les Landes, et les suspicions du variant Omicron de plus en plus nombreuses

Le taux d'incidence n'a jamais été aussi haut dans les Landes : il est de 525 cas pour 100.000 habitants ce lundi, contre 400 au début du mois. C'est du jamais vu dans le département.

Une fois que la dynamique épidémique est lancée sur l'Omicron, elle est très raide - Damien Sainte-Croix, de l'ARS

Cette forte circulation du virus est liée aux retrouvailles des fêtes de fin d'année, mais surtout à la forte hausse des cas suspects Omicron : on en comptait sept par semaine au début du mois, contre 246 suspicions la semaine juste avant Noël.

"C'est une dynamique épidémique très forte, qui relance la cinquième vague. Jusqu'à Noël les suspicions d'Omicron ne représentaient que quelques pourcents du nombre de cas, des taux assez faibles. Une fois que la dynamique épidémique est lancée sur l'Omicron, elle est très raide. Le variant, comme d'autres régions, risque de devenir majoritaire", explique Damien Sainte-Croix, représentant de l'Agence Régionale de Santé dans les Landes.

On risque de devoir déprogrammer des opérations dans les hôpitaux landais, pour laisser de la place aux patients covid

La situation est maîtrisée pour l'instant dans les hôpitaux landais, mais la tension monte. Sur les 14 lits de réanimation destinés aux malades du covid-19, 12 lits sont occupés ce lundi. Parmi ces patients dans un état grave, neuf ne sont pas vaccinés.

Il est encore possible d'augmenter cette capacité de réanimation, mais au prix de déprogrammations. Au dépend des autres motifs de réanimation : la chirurgie lourde ou les maladies graves. Ainsi, si l'on dépasse les 14 patients covid en réanimation, il faudra déprogrammer et adapter les locaux. À Dax, la salle de réveil est déjà transformée en salle de réanimation ; à Mont-de-Marsan, celle des soins continus va l'être.

"On arrive à la limite", explique Damien Sainte-Croix, représentant de l'ARS. Au plus haut de la crise sanitaire, on a atteint les 18 lits de réanimation pour des patients covid. "Mais les conditions étaient différentes : les soignants étaient moins fatigués qu'aujourd'hui et plus faciles à mobiliser", ajoute-t-il.

À l'hôpital de Mont-de-Marsan, face à cette tension et à l'absentéisme, les visites ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre, mercredi 22 décembre 2021 ; et de nombreux lits ont été supprimés ces dernières semaines dans divers services.