Covid 19 : Le variant Omicron majoritaire en Charente-Maritime

Ça y est, le variant Omicron est devenu majoritaire en Charente-Maritime où le taux d'incidence grimpe en Flêche. Il est passé de 302 cas positifs pour 100 000 habitants (20-26 décembre) à 555 cas positifs pour 100 000 habitants selon le dernier bulletin départemental de l'Agence Régionale de Santé. Le virus circule de manière plus importante dans la tranche d'age des 20-39 ans. La Charente-Maritime est le 5ème département de la Nouvelle Aquitaine (sur 12) pour l'importance de la circulation du virus.

3 629 nouveaux cas positifs ont été détectés ces sept derniers jours, le taux de positivité est de 8,1%. "Les contaminations n'ont jamais été aussi nombreuses en un si court laps de temps" indique l'ARS. Surtout dans la partie nord du département : l'Aunis et l'agglomération de La Rochelle sont particulièrement concernées. Le nombre de cas pour 100 000 habitants sur 7 jours a doublé entre le 26 et le 29 décembre sur les villes de La Rochelle, Aytré, Puilboreau. Il a triplé à Dompierre-sur-mer (19 cas pour 100 000 habitants au 26 décembre, 62 cas au 29 décembre).

Mais le virus circule plus rapidement aussi à Saint-Pierre sur l'Île d'Oléron, Royan, Tonnay-Charente, Saujon. A l'échelle des communautés de communes ou des agglomération, les taux d'incidences ont plus que doublé dans l'agglomération royannaise, sur la communauté Aunis Atlantique et sur celle de l'Île-de-Ré entre le 26 et le 29 décembre. Petite particularité, sur la ville de Surgères, le nombre de cas positif stagne, voire régresse légèrement le taux d'incidence est en baisse au 29 décembre.

95 personnes hospitalisées pour Covid-19 en Charente-Maritime

Il y avait 95 personnes hospitalisées à cause du Covid-19 ce jeudi soir dans le département, dont 8 en réanimation ou soin continus au Centre Hospitalier de La Rochelle et 10 au Centre Hospitalier de Saintonge. Depuis lundi, 16 personnes ont été hospitalisées. Six clusters sont actifs actuellement en Charente-Maritime, dont cinq en établissements médicaux-sociaux (ESAT, Foyers d'Hébergement, ou Maison d'Accueil Spécialisé) ou sanitaires. 15 services ou établissements médicaux-sociaux sont aussi touchés sans être en situation de cluster.

Au total 8 300 personnes sont aujourd'hui à l'isolement, qu'elles soient positives ou cas contact : 1% de la population de la Charente-Maritime est aujourd'hui concernées directement par le Covid-19.