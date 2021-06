Covid 19 : le vice-président du conseil de l'ordre appelle les Isérois à continuer la vaccination

Après des mois de vaccination "bénévole", le conseil de l'ordre des médecins va fermer son centre installé au début de la campagne nationale dans ses locaux à La Tronche. D'abord réservé aux professionnels de santé, il avait ensuite été ouvert aux populations éligibles. Désormais, avec l'ouverture des vaccinodromes et la possibilité de se faire vacciner en pharmacie ou chez son médecin traitant, son utilité n'est plus démontrée.

Est-ce-que vous faites le plein dans votre centre ?

On a fait le plein. Et puis, on ne va pas tarder à s'arrêter. On n'a plus que deux soirées de vaccination cette semaine. Et puis on s'arrête et on a réussi à être plein à chaque fois et parfois on était même débordé.

Alors, combien de personnes avez-vous vacciné depuis votre ouverture?

On a ouvert à partir de la troisième semaine du mois de janvier, dès qu'Oliver Véran, le ministre de la santé, nous a demandé de nous mettre en place. Et on a vacciné entre 12.000 et 15.000 personnes, entre une dose et deux doses. Ce qui n'est pas énorme, parce que le vaccinodrome d'Alpexpo, aujourd'hui, il en fait 4000 par jour, avec une organisation extraordinaire. Ce qui fait que nous, les bénévoles, qui vaccinions plutôt le soir et le week-end, on va se mettre en recul. Si on a besoin de nous, on se "réactionnera". Mais pour l'instant, l'État et les services hospitaliers, les bénévoles et les municipalités font mieux que nous. Donc on s'arrête.

Vous passez le relais parce que les centres de vaccination le font mieux. c'est ça ?

C'est à dire que nous, on s'est lancé en temps que bénévoles au départ, le temps que l'Etat se mette en mouvement. Le CHU avait commencé une belle activité au CHU, puis on a déplacé le centre à Alpexpo. Il a fallu le temps que ça s'organise. Aujourd'hui, le vaccinodrome à Alpexpo, fonctionne à plein régime, il y a 4000 places par jour. Il faut que vos auditeurs aillent se faire vacciner.

Il reste des places ce matin à Grenoble comme à l'aéroport de Saint-Geoirs dans la Bièvre. Est ce qu'il y a un tassement de la demande ?

Il y a un tassement de demandes, parce qu'on était dans l'Isère très rapide, très opérationnel. On a fait mieux que dans d'autres départements, donc il est certain que ça se tasse un peu. Le beau temps, le fait que les gens sortent, et le fait qu'on va vers une cible de population, les plus de 18 ans, qui est moins malade, qui a moins de personnes hospitalisées, tout ça, ça fait que ça se tasse un peu. Mais on continue à avoir des chiffres intéressants et il faut que la population de l'Isère continue à se faire vacciner massivement.

Les services hospitaliers sont toujours en tension, même si ça va mieux. Les services de réanimation sont toujours en surbooking. Donc, on a besoin de la population. Il faut que les personnes de plus de 18 ans aillent se faire vacciner. C'est très important. Il y a un vrai bénéfice à la vaccination pour revenir à une qualité de vie correcte et à reprendre sa vie normale.

"Même à quarante ans, on a des morts et on meurt d'une insuffisance respiratoire dans des souffrances assez terribles"

Vous parlez des bénéfices, certains craignent les effets secondaires des vaccins. Est-ce que vous en avez constaté dans votre centre ?

Il y a des effets secondaires au vaccin, comme tous les vaccins. Mais on ne mettra pas en question aujourd'hui la vaccination contre le tétanos, la rougeole, etc. Donc, il ne faut pas mettre comment remettre en question la vaccination contre le Covid. Il y a des effets secondaires avec certains vaccins, même avec un décès sur un million de personnes vaccinées, ce qui est très faible.

Si on est contre le vaccin, ça veut dire qu'on est pour le Covid. Et j'invite ceux qui ont peur du vaccin à revoir ce qui se passe quand on n'est pas vacciné. Même à 40 ans, on a des morts et on meurt d'une insuffisance respiratoire dans des souffrances assez terribles à observer et à voir. Donc, faites vous vacciner, n'ayez pas peur du vaccin. C'est la meilleure protection aujourd'hui. C'est la seule façon de revenir collectivement, une qualité de vie correcte.

Didier Legeais, vice-président du conseil de l'ordre des médecins de l'Isère © Radio France - Véronique Saviuc

Un des freins à la vaccination, c'est l'approche des vacances, puisqu'on doit se faire vacciner pour l'instant, dans le même centre pour les deux doses, faut-il prévoir plus de souplesse ?

Il me semble qu'aujourd'hui, ce qui freine beaucoup, c'est la deuxième dose et la programmation de la deuxième dose. Nous espérons tous que le gouvernement va réfléchir et trouver des solutions pour permettre aux gens de bouger. Et je pense que, s'il y a encore des places dans les vaccinodromes et centres de vaccination partout en France, on aura probablement des assouplissements et des aménagements. Ce qui permettrait d'augmenter encore les résultats de vaccination.

Peut-on améliorer à la fois le délai et le lieu de vaccination ?

Le délai aujourd'hui, c'est en théorie et selon les recommandations de Pfizer et de Moderna, environ 21 jours. Le gouvernement a mis 42 jours. Vous voyez que ça fait quand même un espace. Donc on peut s'adapter. Pour ce qui est de la question géographique, vu qu'il y a de la place dans les vaccinodromes et les centres de vaccination, on pourra permettre aux gens d'aller dans d'autres centres que ceux où ils ont eu la première dose.

Pour ce que l'on sait aujourd'hui, est ce qu'il va y avoir une troisième dose ?

Pour l'instant, pas de réponse officielle, possiblement pour relancer la couverture immunitaire, surtout sur les gens fragiles comme les personnes âgées, peut-être. En revanche, chez les jeunes, probablement pas, puisqu'ils ont déjà des protections immunitaires de très bonne qualité après une première dose.