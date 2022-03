Covid-19 : le virus circule toujours beaucoup en Creuse, le taux d'incidence explose

Gare au Covid-19 ! Les contaminations sont en hausse partout en France, et en Creuse. Le taux d'incidence dépasse même de nouveau la barre symbolique des 1.000 cas pour 100 000 habitants dans le département.

A l'école aussi, les voyants sont rouges : 19 classes creusoises fermées, 0 en Haute-Vienne, 1 en Corrèze. Bref, la Creuse est très touchée, et beaucoup de monde se précipite à la pharmacie pour se faire tester. C'est le cas à celle du centre commercial Leclerc de Guéret. Fin février, début mars, le pharmacien, Pascal Lebreton faisait 15 tests par jours. Mais depuis deux semaines, ça a bondi. "On a doublé, triplé. C'est entre 20 et 30 tests par jour, parfois un petit pic à 40."

1 test sur 3 positif

Selon lui, les contaminations se font surtout dans les familles. Sophie, qui vient justement se faire tester peut en témoigner. "J'ai toute ma famille qui est contaminée. Ca a commencé par mon fils de sept ans, puis mon mari, et enfin, mon petit bébé de quatre mois." Mauvaise nouvelle quelques minutes plus tard, elle est positive. C'est le cas d'un test sur 3, explique Pascal Lebreton. Sans oublier le taux d'incidence qui est très élevé. "Une incidence à 1000 cas pour 100 000 habitants, on peut considérer que ça fait 1%. Ce qui veut dire que sur un groupe de 100 personnes, vous en avez 1 qui est positive. Ca paraît faible comme ça, mais en fait, ça fait beaucoup."

Les gestes barrières

Alexandre, cas contact, s'interroge sur la levée des restrictions, est ce que c'était trop tôt. "C'est vrai qu'on allège, et moins de quinze jours après, l'épidémie repart, ça flambe au niveau des chiffres donc on peut se poser la question." Lui garde son masque dans les magasins. Ce que recommande le pharmacien. Pascal Lebreton conseille de continuer à respecter les gestes barrières, surtout quand il y a du monde. "Il faut que chacun applique des règles de bon sens, dans des zones qui sont encore partagées, même si la recommandation d'enlever le masque est faite, il vaut mieux selon moi le garder. Il faut adapter les gestes barrières, c''est ça qui permet de casser les chaînes de diffusion du virus."