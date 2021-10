Covid-19 : "On n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague" pour le référent vaccination à l'ARS de Normandie

Tous les plus de 65 ans et les sujets à risque doivent recevoir leur 3ème dose de vaccin contre le coronavirus insiste sur France Bleu le référent vaccination à l'ARS de Normandie.

Le conseil de défense sanitaire se réunit ce mercredi matin alors que le nombre de cas déclarés de Covid et le taux d’incidence repartent légèrement à la hausse. Sur 6 millions de personnes éligibles seulement 2 ont déjà reçu la 3ème dose de vaccin. Trop peu estime le gouvernement. Tous les plus de 65 ans et les personnes à risque peuvent aller se faire vacciner rappelait ce matin sur France Bleu Normandie le référent vaccination à l'ARS de Normandie le docteur Jean-Philippe Leroy.

"Aujourd'hui il y a plein de personnes qui n'ont pas encore reçu le début de la vaccination, notamment dans les plus de 80 ans. Il y a encore des gens qui devraient se faire vacciner rapidement. Et puis il y a effectivement un début de rappel pour les plus de 65 ans d'une façon générale, et également ceux qui ont des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de diabète, des problèmes cardiaques, de foie ou de reins" explique Jean-Philippe Leroy.

Tous les plus de 65 ans et les personnes à risque doivent aller se faire injecter directement une 3ème dose. Jean-Philippe Leroy

Au regard de la situation épidémique le référent de l'ARS reste prudent : "La situation, on le sait depuis maintenant quelques semaines, est en plateau en termes d'incidence et en termes de circulation du virus. On sait que le virus continue de circuler. Il n'est pas passé par une phase qu'on a connue qui était beaucoup plus basse auparavant. Et donc, cette circulation virale continue de laisser un potentiel de redémarrage d'une petite épidémie ou d'une plus grosse épidémie. On ne le sait pas".

Malgré le vaccin on n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague épidémique. Jean-Philippe Leroy

La campagne de vaccination contre la grippe débute aussi ce vendredi pour les plus de 65 ans et les sujets à risque : "On peut faire effectivement les deux vaccins le même jour, mais aussi à quelques jours de distance" conclue Jean-Philippe Leroy.