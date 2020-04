Covid-19 : tendance à la stabilisation à confirmer dans la région

Le nombre de personnes hospitalisées (+ 47) et de personnes décédées (+ 47) en Auvergne-Rhône-Alpes augmente légèrement, ce lundi 6 avril. 110 personnes sont aussi retournées chez elles, après avoir été contaminées.

La grande région a connu une hausse assez modérée de cas mortels et de cas de contamination par le coronavirus. La hausse est la même dans les deux cas : + 47 personnes hospitalisées, et + 47 personnes décédées. "Une tendance à la stabilisation apparaît et sera à confirmer dans les prochains jours", dit l'Agence Régionale de Santé (ARS).

En tout, 3 030 patients atteints de COVID-19 sont hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 783 en réanimation/soins intensifs. 555 personnes ont également perdu la vie, mais 1 866 patients atteints du Covid-19 sont retournés à domicile au total (+110 /la veille)

Dans nos départements, le décompte est comme suit :

- Allier : 50 personnes hospitalisées, 8 morts, mais aussi 61 personnes de retour à leur domicile.

- Cantal : 28 personnes hospitalisées, aucun mort, et 3 personnes retournées à leur domicile.

- Haute-Loire : 30 personnes hospitalisées, 3 morts, 29 retours à domicile.

- Puy-de-Dôme : 84 personnes hospitalisées, 7 décès, 48 personnes rentrées chez elles.

L'ARS annonce des chiffres régionaux dans les EHPAD pour mardi 7 avril, le temps "d'affiner ses données".