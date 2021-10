Covid-19 : légère reprise des contaminations dans les Pyrénées-Orientales

" Le maître mot, c'est la vigilance en ce moment " martèle Guillaume Dubois, le délégué départemental de l'Agence régionale de Santé.

L'épidémie de Covid-19 frémit dans les Pyrénées-Orientales. Le taux de contamination est de 45,9 pour 100 000 la semaine du 25 octobre 2021 contre 37,5 la semaine précédente. Ce sont les personnes âgées les plus touchées par cette hausse : chez les 75 ans et plus, le nombre de contaminés a plus que doublé par rapport à la semaine précédente. Du côté des 45-65 ans, il a augmenté de 49%.

Une augmentation qui s'explique logiquement pour Guillaume Dubois : " Les personnes âgées ont eu leur deuxième dose de vaccin il y a plus de six mois, c'est normal que leur immunité diminue. C'est pour ça que nous insistons autant sur la campagne de rappel vaccinal. "

En la matière, les Roussillonnais sont bons élèves : 30% des plus de 65 ans ont déjà eu leur troisième dose de vaccin, contre 27% des Français.

L'ARS met donc l'accent sur la nécessité de rester aussi sérieux au niveau des troisièmes doses. Elle incite aussi tous les non-vaccinés à aller faire leur première injection.

9 personnes en réanimation à Perpignan

L'hôpital de Perpignan a reçu trois nouvelles personnes dans son service de réanimation cette semaine. " Cela faisait un moment que le service de réanimation n'avait pas accueilli autant de personnes en même temps ", déplore le délégué département de l'ARS. Ils sont neuf au total a y être hospitalisés. Et ils ont tous un point commun : aucun n'est vacciné.

Alors Guillaume Dubois le répète, pour éviter ce genre de situation et empêcher une reprise épidémique, il faut se vacciner, aérer les pièces et continuer de respecter les gestes barrières.