Covid-19 : les 10-19 ans, tranche d'âge la plus contaminée en Île-de-France

Selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement, la tranche d'âge avec le plus fort taux d'incidence en Île-de-France est celle des 10-19 ans, avec plus de 838 cas pour 100 000 habitants.

Le pic du nombre de réanimation en France a dépassé celui de la 2e vague, plus de 90% des lits de réanimation du pays sont occupés. Mais en Ile-de-France, cela fait deux semaines qu'on a dépassé le niveau de réanimation de l'automne, 1100 malades, pour se retrouver ce lundi 29 mars avec une courbe qui ne redescend toujours pas, selon les dernières statistiques de Santé Publique France. Pourquoi ? Notamment car le taux d'incidence augmente encore, ce qui veut dire que malgré les restrictions, les contaminations continunent. Et ça flambe surtout chez les très jeunes !

En effet, le taux d'incidence global dans la région est de 641 cas pour 100 000 habitants, en moyenne, sur une semaine. Mais chez les 10-19 ans, en majorité des écoliers donc, il s'élève à 838 cas pour 100 mille habitants. C'est la tranche d'âge la plus touchée, à l'heure où le protocole sanitaire dans les établissements scolaires vient d'être renforcé. Plus on monte dans les tranches d'âge, moins la population est frappée : les 20-50 ans ont un taux d'incidence supérieur à 750 sur la dernière semaine en Île-de-France. Deux départements souffrent particulièrement, le Val d'Oise et la Seine Saint Denis, tous les deux très densément peuplés. Sur certaines tranches d'âge, le taux d'incidence dépasse la barre des 1000, quatre fois plus que le seuil d'alerte du gouvernement.

L'évolution du taux d'incidence, semaine après semaine, selon les tranches d'âge, en Île-de-France - CovidTracker