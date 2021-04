Covid-19 : les admissions à l'hôpital et en réanimation sont en hausse en Occitanie

Selon l'Agence Régionale de Santé, le coronavirus continue de gagner du terrain en Occitanie à quelques heures de l'entrée en vigueur du nouveau confinement. Cette semaine, plus de 2.400 cas positifs ont été détectés chaque jour en moyenne dans notre région. Et actuellement, 1667 (+25 sur 3 jours) personnes sont hospitalisées et 333 (+16 sur 3 jours) sont en réanimation et soins critiques. Des chiffres qui sont en hausses. Entre le mardi 30 mars et ce vendredi 2 avril, 66 patients sont morts du virus dans notre région ce qui porte à un total de 3.638 le nombre de personnes qui sont décédées du Covid-19 depuis un an.

Dans le même temps, toujours selon l'ARS, l’accélération de la campagne de vaccination se confirme en Occitanie. En moyenne, 32.000 doses ont été injectées quotidiennement cette semaine. Et depuis début janvier, plus de 1,1 million de doses ont désormais été administrées. Les bénéficiaires d’une première injection de vaccin représentent désormais 17,7% de la population de plus de 18 ans, 28% des personnes de 65 à 74 ans, 63% des plus de 75 ans et 95% des résidents de nos 880 Ehpad et Unités de soins de longue durée.