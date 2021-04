Covid-19 : les adolescents bientôt vaccinés ?

Le laboratoire Pfizer va demander très prochainement à l'Agence européenne des médicaments la possibilité de vacciner les adolescents, selon le journal Le Parisien/Aujourd'hui en France. Jusqu'ici, il est autorisé pour les personnes âgées de 16 ans et plus.

Bientôt au tour des adolescents de recevoir une dose de vaccin ? Selon les informations du journal Le Parisien, le laboratoire Pfizer va faire une demande auprès de l'Agence européenne des médicaments pour être autorisé à vacciner les adolescents. Une demande qu'elle a déjà faite auprès l'agence américaine du médicament aux Etats-Unis.

D'après les derniers chiffres de l'Insee, les moins de 15 ans représentent aujourd'hui près de 17% de la population. Cela signifie selon une étude de l'Institut Pasteur, qu'il faudra à un moment ou à un autre les vacciner pour atteindre une immunité collective. Autrement, le virus va continuer de circuler chez les ados qui le transmettront aux parents. D'après le conseil national de pédiatrie, les adolescents sont aussi contagieux que les adultes.

D'où la nécessité de vacciner selon la présidente du comité Vaccin Covid-19, une fois que les plus fragiles seront protégés : "Il faut réduire la transmission : et donc tout naturellement, viendra la possibilité de vacciner les enfants", a estimé le 27 mars dernier sur franceinfo, Marie-Paule Kieny. Une vaccination à condition que les vaccins soient sûrs, selon elle. Après avoir fait un essai clinique, Pfizer assure que son vaccin est efficace à 100% chez les 12-15 ans. Il marcherait donc mieux que pour les adultes protégés eux à 95%."Le vaccin a été bien toléré et les effets secondaires étaient généralement cohérents avec ceux observés chez les personnes âgées de 16 à 25 ans", explique le laboratoire américain. Ce sérum est autorisé pour le moment pour les personnes âgées de 16 ans et plus.

La question va se poser - Emmanuel Macron

Alors pour le moment, la vaccination de cette tranche d'âge est très loin d'être prioritaire. Cependant, Emmanuel Macron a indiqué que "même si on en est pas encore là", "la question va se poser" pour les enfants et les adolescents et qu'il est possible qu'il faille à l'avenir "se faire vacciner tous les ans, comme pour la grippe."