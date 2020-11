Covid 19 : Les Alpes-Maritimes vont accueillir des malades du Vaucluse et des Hautes-Alpes

L'Agence Régionale de la Santé de la région PACA relève 503 personnes en réanimation et 2800 patients hospitalisés (hors réanimation). Pour comparaison, lors de première vague, et lors du premier pic, dans la région il y avait 420 personnes en réanimation. Selon les derniers chiffres de l'ARS PACA, une personne sur cinq est positive à la Covid 19 dans la région. 30 personnes meurent en moyenne par jour et les EHPAD sont deux fois plus touchés que lors de la première vague.

Une flambée des cas dans les hôpitaux PACA prévue pour le 20 novembre 2020

Pour faire face à la hausse prévisible de malades dans les hopitaux d'ici quinze jours, l'ARS PACA lance une nouvelle mobilisation. Tous les hopitaux de la région passe en phase 5 : c'est la plus haute. Elle prévoit l'augmentation des capacités d'accueil pour les malades de la covid à la fois en réanimation et en hospitalisation classique. Objectif : atteindre 850 places en réanimation contre 280 en septembre.

Avec un taux d'incidence à 343 sur 100.000 habitants, le département des Alpes-Maritimes est presque trop bon élève. Dans le Vaucluse, le taux d'incidence est de 743 et de 725 dans les Hautes-Alpes. Les hôpitaux des Alpes-Maritimes vont donc devoir accueillir des malades COVID de ces deux départements. Ces malades seront transférés vers des hopitaux moins en tension comme ceux de Cannes, Grasse, Antibes, le centre Arnaud Tzang à Saint-Laurent-du-Var ainsi que dans les cliniques privées. Selon Philippe de Mestre le Directeur de l'ARS PACA : c'est une question de solidarité et de responsabilité des médecins !

Dans tous les hôpitaux des Alpes-Maritimes comme pour tous les autres dans la région PACA : la déprogrammation des opérations non urgentes est désormais obligatoire. Il s'agit de libérer du personnel et de déplacer les soignants pour prendre en charge plus de malades COVID. Contrairement au mois de mars et avril 2020, toutes les opérations ne vont pas être déprogrammées. Ce lundi 9 novembre 2020, chaque établissement doit réunir son comité d'éthique et chaque cas sera étudié. Les priorités iront pour les soins graves, aigus pour les cancers, greffes, insuffisants rénaux, dabétiques et pour les avortements. Si le malade peut attendre 4 semaines, son intervention sera reportée.