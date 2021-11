Covid-19 : les résultats "positifs" du vaccin nantais efficace contre tous les variants

Alors que le nouveau variant Omicron du Covid-19 inquiète le monde entier, le laboratoire nantais Ose Immunothérapeutics annonce ce mardi que les premiers essais chez l'homme de son candidat vaccin, censé être efficace contre tous les variants, sont "positifs". Baptisé CoVepiT, ce sérum est avant tout destiné aux personnes immunodéprimées, particulièrement vulnérables face au Covid-19 et pour lesquels les sérums actuels ne sont pas très efficaces.

à lire aussi Des chercheurs nantais travaillent sur un vaccin prometteur contre le coronavirus

Des résultats positifs sur 100% des volontaires traités

Ce vaccin nantais est testé, depuis le printemps, sur quelques dizaines de volontaires en Belgique. Les premiers résultats montrent que les globules blancs des huit volontaires sains de l'étude ont réagi comme attendu au sérum et que les traitements immunosuppresseurs ne réduisent pas l'efficacité du traitement.

Efficace sur le long terme ?

Reste maintenant à savoir combien de temps ce vaccin est efficace. L'espoir du laboratoire nantais, c'était qu'une seule dose suffise à nous protéger du Covid-19 sur le long terme en faisant réagir nos globules blancs plutôt que nos anticorps et qu'il nous protège contre tous les variants en ciblant 11 protéines du virus et pas seulement la protéine Spike, sa porte d'entrée dans l'organisme, comme les vaccins actuels. Sur la durée de l'efficacité du sérum nantais, les résultats sont attendus début 2022, six mois après le début des tests chez l'homme. Concernant les variants, les premiers résultats déjà obtenus montrent qu'il reste efficace.

à lire aussi Coronavirus : un vaccin nantais efficace contre tous les variants ?

Enfin, élément rassurant, Ose Immunotherapeutics avait dû stopper ses essais, l'été dernier à cause de la réaction que provoquait l'administration du vaccin : des nodules au niveau du point d'injection (comme c'est le cas pour les autres vaccins qui font réagir les globules blancs, comme le BCG). Il s'avère que ces nodules ont disparu "en quelques semaines pour la plupart des participants", fait savoir le laboratoire nantais.