Covid-19 : les cas repartent à la hausse en Pays de la Loire

L'épidémie de Covid-19 connaît un léger regain en Pays de la Loire. Après deux mois de baisse non-stop, le nombre de tests positifs a augmenté de 18% en une semaine, le taux d'incidence progressant, lui, de 2% pour atteindre les 226 cas positifs pour 100.000 habitants.

Hausse légère du taux d'incidence

Si on regarde au niveau départemental, en Loire-Atlantique on est passé de 261 cas positifs il y a une semaine à 270 cas. La hausse est un peu plus marquée en Vendée : 206 cas pour 100.000 habitants ce mardi contre 178 il y a 8 jours.