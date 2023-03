Covid-19 : les centres de Monaco dédiés à la crise sanitaire vont fermer

Ils étaient ouverts pour certains depuis le début de l'épidémie de Covid-19 : le centre d'appels, le centre de dépistage, celui du suivi à domicile et la cellule d'enquêtes épidémiologiques vont définitivement fermer leurs portes ce vendredi soir. Pour le gouvernement princier, c'est une nouvelle période qui s'ouvre et qui met la crise sanitaire un peu plus derrière lui. Seul le centre de vaccination restera opérationnel, mais sera délocalisé à l'hôpital Princesse Grace.

