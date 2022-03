Covid-19 : les centres de vaccination creusois ferment les uns après les autres

Ce lundi 14 mars, il ne sera plus nécessaire de montrer son pass vaccinal pour aller au restaurant ni de mettre un masque pour rentrer dans une boutique. Le gouvernement lève quasiment toutes les restrictions liées au Covid-19. Dans le même temps, les centres de vaccination ferment progressivement. En Creuse, seuls celui d'Evaux-les-Bains et de Guéret sont encore en activité.

De moins en moins d'injections

78% des Creusois ont déjà reçu deux doses de vaccins. Et ils sont près de 63 % à avoir reçu les trois doses. Les centres de vaccination ont vu leur activité baisser au fur et à mesure de l'augmentation de la couverture vaccinale dans le département. Et la plupart des gens qui veulent aujourd'hui se faire vacciner, s'adressent à leur médecin ou leur pharmacien. Les chiffres sont éloquents. Entre le 28 février et le 5 mars, le centre de vaccination de Guéret a pratiqué 76 injections contre 331 chez les professionnels de santé. On est loin des 3 000 injections /semaine qui étaient faites au centre de vaccination de Guéret au plus fort de l'épidémie.

Un taux d'incidence toujours en baisse

L'épidémie de Covid-19 marque le pas en Creuse comme partout en France. Le taux d'incidence reste élevé mais il est en baisse constante. Il était de 706,1 cas pour 100 000 habitants le 11 mars, contre 733,6 le 4 mars et 1 223,9 le 25 février.

Vers une fermeture totale des centres de vaccination

Sur les six centres de vaccination que comptaient la Creuse, quatre ont déjà cessé toute activité. Le centre de Bourganeuf a fermé le 21 février, suivi par celui de La souterraine le 28 février. Le centre de la clinique de la Marche à Guéret a mis fin à ses activités le 2 mars, et le centre d'Aubusson le 9 mars. Toujours en service le centre d'Evaux-les-Bains va fermer le 23 mars. Quand au centre de Guéret on devrait connaître sa date de fermeture en fin de semaine.