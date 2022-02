Covid-19 : les centres de vaccination de Bressuire et de Mauléon fermés à partir du lundi 28 janvier

A Bressuire et à Mauléon dans les Deux-Sèvres, il n'y aura plus de centre de vaccination à partir du lundi 28 février. Depuis le début de l'année 2022 les acteurs de santé du territoire constatent une baisse de la fréquentation. Le centre du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres lui reste ouvert.

Si vous n'est pas encore vaccinés contre le Covid-19 ou que vous n'avez pas reçu votre dose de rappel, vous ne pourrez plus aller dans les centre de Bressuire et de Mauléon à partir de lundi prochain, le 28 février, date de leur fermeture.

Depuis le début de l'année, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Pays Bressuirais (CPTS), qui gère ces centres, a constaté une baisse de la fréquentation.

Le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres reste ouvert à la vaccination

La CPTS précise que "cette coopération réussie entre l'hôpital, la médecine de ville et l’appui des municipalités a permis d’avoir aujourd’hui 76,9% de la population du Bocage Bressuirais avec un schéma vaccinal complet ; 89,1% de la population de 18 ans et plus et 97,4% de la population de 65 ans et plus ayant bénéficié d’un rappel.".

Le centre de vaccination du Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres, sur le site de Faye-l'Abbesse, va lui rester ouvert pour les adultes et pour les enfants à partir de 5 ans. Il est possible de prendre rendez-vous au 05 49 68 30 22 ou sur le site Doctolib.