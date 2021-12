Pour accélérer la vaccination, le centre de Portes-lès-Valence (Drôme) ouvre exceptionnellement ce week-end des 18 et 19 décembre. Tandis que les pompiers restent mobilisés pour des injections sans rendez-vous à Vals-les-Bains (Ardèche).

Vaccination : les centres de Vals-les-Bains et Portes-lès-Valence ouvrent samedi 18 et dimanche 19 décembre

Les pompiers et les professionnels de santé sont mobilisés tout le week-end

Le centre de vaccination de Portes-lès-Valence a mobilisé les soignants pour une ouverture exceptionnelle au début des vacances de Noël. Il a prévu 1.200 créneaux en deux jours samedi 18 et dimanche 19 décembre entre 8h et 20h avec des vaccins Moderna et Pfizer. Les réservations se font sur Doctolib ou par téléphone au 06 73 03 12 21.

Pas de réservation nécessaire à Vals-les-Bains où le centre installé dans le Casino est géré par les pompiers de l'Ardèche. Sans rendez-vous, ils ont la capacité de vacciner en moyenne 200 personnes par jour.

