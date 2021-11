Covid 19 : les centres de vaccinations alsaciens vont augmenter leur capacité

Un conseil de défense sanitaire doit se tenir ce mercredi autour d'Emmanuel Macron dans un contexte de très forte reprise épidémique. Les taux d'incidence en Alsace augmentent à une vitesse exponentielle : ils sont à plus de 264 dans le Haut-Rhin, 231 dans le Bas-Rhin. Face à cette 5e vague, le gouvernement mise plus que jamais sur la vaccination et sur la 3e dose de rappel. Du coup, il n'est plus du tout question de fermer des centres de vaccination en Alsace.

Les centres vont adapter leur fonctionnement

Notamment dans le Haut-Rhin, où les 11 centres de vaccination restent bien ouverts selon l'agence régionale de santé. "Tous les centres ont adapté leur fonctionnement à l’augmentation de la demande : horaires, jours d’ouverture, lignes de vaccination", précise l'ARS.

Tous les centres du Haut-Rhin restent ouverts - .

Une antenne de vaccination va rouvrir à Obernai

C'est le cas aussi dans le Bas-Rhin. Par exemple, le centre de vaccination de la Bourse à Strasbourg est en train d'augmenter ses lignes de vaccination. Les horaires vont être élargis à partir du 1er décembre. Sur Obernai, où le centre a fermé dernièrement, une antenne va finalement rouvrir le 3 décembre. Même chose à Wasselone, fermé il y a 3 semaines : la vaccination va être assurée par la communauté professionnelle territoriale de santé de Mossig vignoble.

le centre de vaccination de la Bourse à Strasbourg va augmenter ses horaires d'ouverture © Radio France - Emilie Pou

Le nombre d'injections a doublé en deux semaines

L'heure est donc à la mobilisation et à la montée en puissance, à nouveau. Il faut dire qu'en deux semaines, le nombre d’injections réalisées dans les centres, mais aussi chez les médecins et les pharmaciens a doublé dans le Bas-Rhin. Principalement des 3e doses. Mais aussi des primo injections: entre 2 000 et 2 500 par semaine.

Encore plus de 2 000 rendez-vous disponibles

L'ARS rappelle qu'il y a encore 2 300 rendez-vous disponibles d'ici noël, pour des premières, deuxièmes injections et des rappels de 3e dose pour les plus de 65 ans, le personnel médical et les personnes fragiles. La 3e dose sera ouverte aux plus de 50 ans à partir du 1er décembre.