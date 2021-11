Covid-19 : les centres de vaccinations basques se remplissent après les annonces d'Emmanuel Macron

Le pass sanitaire sera désactivé "six mois et cinq semaines" après la deuxième dose, pour les + de 65 doses à partir du 15 décembre.

Plus d'une semaine après les annonces d'Emmanuel Macron mardi 9 novembre, les plus de 65 ans s'activent pour recevoir une troisième dose de vaccin contre la Covid-19 et prolonger la validité de leur passe sanitaire. De quoi remplir de nouveau les centres de vaccination au Pays basque.

Les centres de vaccination modifient leurs horaires d'ouverture

Les annonces du président de la République ont eu un effet certain, notamment à Anglet. Alors que nombre de rendez-vous quotidien était en moyenne de 80 personnes, une semaine plus tard, le centre de vaccination angloy triple son accueil, avec 230 personnes par jour.

Biarritz aussi fait le plein : la moyenne est de 200-250 vaccinations par jour depuis trois semaines. La demande est aussi forte un peu plus au sud, si bien que les centres de vaccination ont décidé d'augmenter leurs horaires d'ouvertures. D'un jour d'ouverture par semaine après l'été, le centre de vaccination de Saint-Jean-de-Luz a depuis peu décidé d'ouvrir une deuxième journée hebdomadaire pour répondre à la demande.

Les prévisions de réservations sont forcément revues à la hausse. Dans le centre luzien, les cases de rendez-vous se remplissent à vue d'œil pour le mois de décembre. Les personnes vaccinées il y a six mois pour la deuxième dose commencent à anticiper.

La situation épidémique en Pyrénées-Atlantiques

Après le long week-end qui a commencé avec le jeudi férié de l'Armistice 1918, le taux d'incidence a fortement grimpé dans notre département et partout en France, en ce début de semaine.

Lundi 15 novembre, les autorités sanitaires du département comptaient 116 cas positifs à la Covid-19 pour 100.000 habitants recensés en une semaine. Dans les hôpitaux des Pyrénées-Atlantiques, 70 patients sont soignés pour la Covid-19, dont six en réanimation.